Песков: Россия предупредила США до пуска "Орешника"

Москва в автоматическом режиме за полчаса до пуска предупредила США о пуске "Орешника" по линии НЦУЯО - Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности. Об этом в четверг рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Российская сторона предупредила американцев о пуске "Орешника" по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки", - сообщил Песков.

О применении российскими войсками новейших ракет средней дальности "Орешник" Владимир Путин сообщил 21 ноября.