Ищенко: Запад сам себя загнал в военную ловушку

Как воспримет Запад сигнал из Москвы? Ведь президент четко дал понять вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий самих США и их союзников. Есть ли на Западе план выхода из кризиса?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Запад, пытаясь загнать в ловушку Россию, сам себя загнал в военную ловушку. У них нет позитивной программы выхода из кризиса. Их единственный способ бороться дальше с Россией - идти по пути повышения ставок. Это продолжается уже лет 20. И вот ставки доповышались до полноценной агрессии против нашей страны", - отметил эксперт.

Полный комментарий Ростислава Ищенко смотрите в видео.