Байден назвал возмутительной выдачу ордера на арест Нетаньяху

Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это следует из опубликованного в четверг, 21 ноября, заявления Белого дома.

Также США сомневаются в серьёзности расследования Международного уголовного суда, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Сам премьер Израиля назвал решение МУС "антисемитизмом".

При этом некоторые страны поддержали решение — Нидерланды и Швейцария сообщили, что арестуют Нетаньяху, если он посетит эти страны. МИД Турции же заявил, что страна будет "добиваться наказания Нетаньяху за геноцид в Газе".