Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня в ваших отношениях может грянуть буря на почве ревности, конкуренции или борьбы за власть. Держите себя в руках и не будьте слишком категоричны.

Тельцы

Сегодня не лучший день для экспериментов со здоровьем. Садиться на диету или начинать новые тренировки звезды не советуют – дождитесь более подходящего времени.

Близнецы

Постарайтесь действовать очень рационально, особенно если нахлынут чувства. Сейчас не время чем-то или кем-то увлекаться – поставьте на паузу такие попытки.

Раки

Вы можете столкнуться с обманом в семейной или личной жизни. Конечно, это не повод превращаться в параноика, но осторожность вам не помешает.

Львы

Тщательно проверяйте информацию, заполняя документы, составляя отчеты. Сегодня легко допустить ошибку или оказаться в неловком положении из-за невнимательности.

Девы

Вы обычно аккуратны с деньгами, но сегодня даже вам стоит напомнить о безопасности. Это день, когда мошенники и недобросовестные продавцы особенно активны.

Весы

Черная Луна в вашем знаке строит козни Венере в Козероге. В вашей семье может случиться неприятный разговор, будьте готовы решить все мирным путем.

Скорпионы

Вам сегодня могут присниться вещие сны или появиться предчувствия. Поработайте с этим – важно понять, о чем пытается предупредить подсознание.

Стрельцы

Если у вас есть недоброжелатели, сегодня вы их обязательно заметите. Если же вас будут окружать исключительно друзья – это ваша заслуга!

Козероги

Будьте осторожны на работе, в спорте, на учебе – в тех сферах, где есть конкуренция. Не стоит на сегодня назначать соревнования, выступления, презентации.

Водолеи

Вам нежелательно отправляться в путешествия, особенно дальние. Также в этот день противопоказано обращаться в суд, заниматься переводами.

Рыбы

Так себе денек! Вы, как тонко чувствующий знак, можете просто растеряться от обилия негативной информации, так что устройте себе детокс и не читайте новости.