Ким Чен Ын предупредил об опасности термоядерной войны с США

Сложная обстановка на Корейском полуострове может привести к "самой разрушительной термоядерной войне". Об этом заявил в пятницу, 22 ноября, лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), "никогда еще стороны конфликта на Корейском полуострове не были в настолько опасной и острой конфронтации, в ситуации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну".

Политик обвинил в сложившемся положении Соединенные Штаты, действующие "ради поддержания и укрепления своего господства над сателлитами" и сдерживания роста могущества КНДР.

Ранее Ким Чен Ын подчеркнул необходимость обеспечить полную готовность к войне. Он также рассказал "о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из веления революции и сложившейся ситуации".

При этом избранный президент США Дональд Трамп пообещал "не развязывать войны, а положить им конец". Однако о конкретных мерах и шагах в этом направлении пока подробностей нет. В августе Трамп рассказал, что в свой первый президентский срок общался с лидером КНДР о "красной кнопке". Во время той беседы американский политик, по его словам, включил Ким Чен Ыну песню Элтона Джона Rocket Man, намекая, что руководитель КНДР — "человек-ракета".