Москва подвергнется атаке циклона "Каэтано" на выходных

На этих выходных в столице наступит метеорологическая зима.

В субботу столичный регион атакует балканский циклон "Каэтано", сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он принесет с собой обильные снегопады - выпадет от девяти до 11 миллиметров осадков. В городе начнется формирование устойчивого снежного покрова.

"Произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений", - отметил метеоролог.

На выходных выглянет солнце, температура днем составит от минус 3 до нуля градусов. Следующая неделя начнется с облачной и холодной погоды.

"Зима начнет перманентное наступление по всем фронтам", - добавил Тишковец.