Выросло число госпитализированных после отравления в школе в Канске

Число госпитализированных после массового отравления в школе №15 Канска Красноярского края выросло до 37 человек.

В Канскую межрайонную больницу положили 34 ученика и три сотрудника школы – два учителя и охранник, сообщили в региональном главке СКР. Еще семеро от госпитализации отказались.

Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция неясной этиологии. Ранее сообщалось о 23 отравившихся.

Возбуждено уголовное дело. Следователи допросили сотрудников пищевого блока, руководство школы и индивидуального предпринимателя, который обеспечивал питание учеников. Роспотребнадзор и прокуратура проводят проверки.

Это уже не первый случай массового отравления школьников в Красноярском крае за минувшие дни. Аналогичная ситуация произошла в школе №76 в Красноярске. После обеда в школьной столовой детям стало плохо. 23 человека обратились за помощью к медикам, двое госпитализированы. У пострадавших диагностировали ротавирусную инфекцию.