Коллеги по команде грустят из-за ухода Овечкина

Один из самых востребованных и успешных российских хоккеистов, играющих в США, Александр Овечкин разбился прямо во время игры. Он получил перелом малоберцовой кости в третьем периоде встречи против "Юты" (6:2) в рамках регулярного чемпионата. В том матче россиянин оформил дубль, днем ранее в игре с "Вегасом" (5:2) он сделал хет-трик. Говорят, Овечкин пропустит от четырех до шести недель из-за травмы.

Коллеги по команде грустят из-за вынужденного ухода россиянина. Так, нападающий "Вашингтона" канадец Том Уилсон уверен, что заменить Александра Овечкина будет сложнее, чем любого другого игрока, передает ТАСС. А вратарь "Вашингтона" канадец Логан Томпсон, который также очень расстроен, заявил, что их капитан обязательно еще вернется.

Напомним, что летом Александр Овечкин попал в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии американского телеканала ESPN. Российский форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" попал на 54-е место. Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Форвард на протяжении всей заокеанской карьеры играет за "Вашингтон", с которым стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Кроме того, он трижды побеждал на чемпионате мира в составе сборной России.