В Кремле заявили о потребности России в мигрантах из-за тяжелой демографической ситуации.

Для развития экономики страна нуждается в рабочих руках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

"Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем", - сказал представить Кремля.

Повышение рождаемости остается одним из приоритетов в России. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что "все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать".

В ноябре глава фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов призвал россиянок рожать сварщиков, кровельщиков, штукатуров и маляров, чтобы появилась "рабочая сила".