"Он ждал меня... Я вернулась": Вера Брежнева обнародовала пронзительное признание

После развода с продюсером, композитором Константином Меладзе Вера Брежнева на короткое время ушла в тень. Но потом вернулась с новыми песнями, записанными на украинском языке, и попыталась перезапустить карьеру. Однако успеха артистке достичь не удалось. Брежневу не приняли на родине, не были ей рады и в Европе. Тогда Вера решила пойти по проторенной дорожке - запустила женский блог. Однако и он не "выстрелил". В результате певица, которой удалось договориться с бывшим мужем, исполняет старые хиты группы "ВИА Гра" (на русском языке, разумеется) для оставшихся поклонников (в основном тоже русскоязычных).

Однако Брежнева продолжает попытки покорить соотечественников. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица опубликовала слова новой песни, причем сделала это на мове.

"Впервые я встретила его, когда мне было 18. Мы только встретились, и я ушла. Затем встретились снова и даже жили вместе несколько месяцев. Но, как иногда случается, что-то не сработало… Он ждал меня… Я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днем. Наконец я хочу поговорить об этом", - написала Брежнева.

Многие сочли, что речь идет о каком-то бывшем возлюбленном артистки. Кто-то даже предположил, что Брежнева сошлась с отцом своей старшей дочери Сони. Однако некоторые особо наблюдательные фанаты решили, что таким образом Вера говорит о Киеве.