Германия начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав оперативный план на тысячу страниц. В нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые особо нуждаются в охране по военным причинам.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, если конфликт с Россией перейдет в стадию войны, "Германия стала бы центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток".

При этом в бундесвере не считают план законченным и называют его "живым документом", открытым для внесения дополнений. Тем не менее, армия ФРГ уже приступила к подготовке на основе этого плана, утверждает издание.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что в военно-политических элитах Запада растет осознание серьезности намерений России и необходимости большей сдержанности, чтобы не ввязаться в прямой военный конфликт с нашей страной.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев высказался об угрозе кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Российский политик подчеркнул, что эти вооружения не могут изменить ход боевых действий в зоне СВО, они способны лишь продлить агонию бандеровского режима.

Между тем британская партия "Наследие" призвала правительство Великобритании прекратить поставлять Киеву вооружение и финансовые средства. Политики требуют не втягиваться в "далекие зарубежные конфликты", которые никак не связаны с национальными интересами страны.