Сохранение стабильности, спокойствия и законности — ключевые приоритеты властей Казахстана. Такое заявление сделал в пятницу, 22 ноября, советник — пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Чиновник рассказал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять срочные меры по обеспечению безопасности основных гражданских и военных объектов в республике из-за эскалации ситуации на Украине.

Уали напомнил, что Казахстан неоднократно выступал за решение украинского конфликта дипломатическим путем, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с ударами ВСУ по Курской и Брянской областям ракетами западного производства. Глава государства подчеркнул, что ход спецоперации это не изменит, а вот Россия готова ответить киевскому режиму и его спонсорам вооружением, противостоять которому не способна ни одна защитная система в мире.

Однако Киев продолжает использовать опасные и запрещенные методы. В посольстве России в США рассказали, что Украина при содействии западных стран планирует осуществить ряд провокаций в зоне боевых действий, в том числе с использованием химического оружия.