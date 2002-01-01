Павильон-курилка раздавил девушку в Подольске

В Подольске металлический павильон, используемый как место для курения, упал на девушку 2002 года рождения. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Как рассказала прокуратура Московской области в своем Telegram-канале, трагедия разыгралась вечером четверга, 21 ноября, на территории промышленного парка Гривно во время сильного порыва ветра.

Проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Прокуратура выяснит, выполнили ли должностные лица, ответственные за содержание указанной территории, свои законные обязанности. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В столичном регионе накануне был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за штормового ветра, жителей Москвы и Подмосковья предупредили о высокой опасности и призвали держаться подальше от деревьев и неустойчивых конструкций.

Между тем, как сообщает ТАСС, метеорологи вновь прогнозируют в Москве усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Столичный комплекс городского хозяйства напоминает, что на улице в таких условиях важно соблюдать осторожность.