Стало известно, зачем Медведев отправился в Свердловскую область

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 22 ноября, прилетел в Свердловскую область. В поездке его сопровождают глава региона Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога.

Как пишет URA.ru, предполагается, что Медведев посетит ряд свердловских оборонных предприятий, включая "Уралвагонзавод". Он производит вооружения и боевую технику, уже успешно применяемые бойцами российской армии на специальной военной операции.

В феврале "Уралвагонзавод" посещал глава государства Владимир Путин. Он отметил, что предприятие демонстрирует очень хорошие показатели. Только выпуск танков, по словам президента, за последний год вырос в пять раз. Завод производит, в частности, модернизированные танки Т-72 и лучшие в мире Т-90 "Прорыв".

При этом генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов пояснял, что танк Т-14 "Армата" производства "Уралвагонзавода" вряд ли будет использоваться в зоне спецоперации из-за высокой стоимости, хотя он намного превосходит другие существующие танки по своим характеристикам.