"Мерзкие, рыжие, тупые рожи!": как Ротару ненавидела Россию, но зарабатывала в ней миллионы

Продюсер Евгений Морозов одно время плотно работал с Софией Ротару, поэтому достаточно хорошо изучил артистку. У него остались о ней неоднозначные воспоминания. Так, Морозов рассказал, что в последний раз общался с "хуторянкой" в 2015 году. Он предложил ей поработать на корпоративе в Екатеринбурге.

"А она мне в ответ: „Все россияне поступают подло“. Всех обозвала, включая меня. Надо знать эту Соню, бывает, сядет в машину и орет: „Ненавижу эту Россию. Эти мерзкие, рыжие, тупые рожи!“ - рассказал Морозов.

При этом, подчеркнул продюсер, именно благодаря публике из российских регионах Ротару удалось заработать миллионы. Концертов в Москве, по его словам, было мало. А на родине по какой-то причине у нее были плохие сборы.

"Я сказал как-то: „София Михайловна, ну что вы такое говорите о России? Вас ни Днепропетровск, ни Харьков, ни Одесса не принимают — у вас сборов там нет. На что она сказала, что у нее денег и так много, может позволить себе не гастролировать“, - припомнил продюсер.

Морозов рассказал, что ездить с турами София Ротару никогда не любила. Якобы ее раздражали "русские бесконечно тусующиеся рожи". При этом за гастроли она получала хорошие деньги.

"На выступлениях у нас всегда был какой-то ад. Я работал у нее импресарио, будучи совсем юным, у меня было понимание, что ее можно притащить в любой регион и поднять денег", - отметил продюсер.

При этом на Украине у Софии Ротару недвижимости на десятки миллионов долларов, подчеркнул Морозов. По его словам, если артистка поддержит Россию, на родине у нее мигом все отнимут, передает aif.ru.