Зеленский в бреду, СМИ в истерике: реакция мира на "Орешник"

Комментарии после заявлений Владимира Путина звучат пока только из уст журналистов. И Байден, и Трамп, и европейские лидеры пока никак не отреагировали.

"Никто не понимает, что это за вооружение. Возможно, лидеры западных стран молчат, потому что ждут новых деталей об этих ракетах", - предположил Ник Пэтон Уолш, корреспондент телеканала CNN.

Версия слабая. Путин в своем обращении поделился самыми важными деталями. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Сообщил президент и том, что если после такого предупреждения возникнет необходимость в качестве ответа вновь применить его по военным объектам, то мирных граждан заранее предупредят, чтобы покинули опасные зоны.

"Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено", - заявил российский лидер.

Решившись на атаки дальнобойными американскими и европейскими ракетами по российской территории, западные лидеры изменили характер конфликта. Теперь он глобальный, заявил Путин. Если бы США не строили планы по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии, Россия не стала бы разрабатывать вооружения такого же класса.

"Повторю: испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьёзно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - добавил Путин.

Люди по всей планете после обращения президента России бросились искать значение слова "орешник" в Сети. В Google динамика популярности запроса достигала в моменте 100 баллов. Такие же показатели у запросов "расстояние от Москвы до Берлина","от Москвы до Лондона" и даже "от Москвы до Вашингтона". В западных СМИ - просто истерика. Британская Mirror пишет про Третью мировую. New York Times - о том, что Путин "угрожает Западу". Spiegel комментирует новость с некоторой опаской. Всё-таки, Германия - это без сомнений "страна-сателлит" Соединенных Штатов.

Зеленский же впал в состояние бреда: "Применение баллистической ракеты против Украины - доказательство того, что Россия не заинтересована в мире. Россию необходимо принудить к настоящему миру, которого можно достичь только силой. Мы имеем право на самооборону".

В Соединенных Штатах слова Владимира Путина прокомментировали максимально формально.

"Мы уже сталкивались с такого рода безрассудной риторикой со стороны президента Путина. США были предварительно уведомлены незадолго до запуска по каналам снижения ядерной опасности", - сказала Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.

"Мы знаем о запуске Россией баллистической ракеты. Да, США предоставляют Украине сотни дополнительных ракет для усиления ее противовоздушной обороны. Но это Россия выступает за эскалацию конфликта", - уточнила Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.

В офисе Генсека ООН призвали стороны конфликта на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. Российские же эксперты говорят: именно в этом направлении и работает Москва.

"Более важным является стремление к тому, чтобы эти военные действия закончились. Мы не просто их пугаем, что вот мы вас сейчас как закидаем ракетами страшными-ужасными. Мы им показываем, что никакие новые военные усилия со стороны Украины ситуацию не изменяют. Поэтому есть только один выход - идти на мир", - объяснил политолог Дмитрий Журавлев.

Уже в пятницу утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз акцентировал внимание на том, что российские власти и лично Владимир Путин остаются открытыми для всех контактов, которые способствовали бы мирному урегулированию конфликта.