Пункт управления группировки "Север", которая отвечает одновременно за три направления - Харьковское, Сумское и Курское. Министр обороны проводит оперативное совещание. Главе ведомства докладывают о ситуации на передовой и в тылу, о динамике продвижения и результатах. Андрей Белоусов резюмирует - проделана колоссальная работа. Планы противника сорваны на длительную перспективу.

Министру показывают беспилотники, стрелковое оружие. Все натовское, трофейное. Отличившихся сержантов и офицеров Андрей Белоусов наградил медалями и орденами. Это благодаря их мужеству и отваге группировка "Север" спутала все карты не только Киевской власти, но и Западу. Авантюра в Курском приграничье безнадежно провалена.

Восточные районы Курахова. Российские штурмовки разворачивают триколор и поднимают флаг своего подразделения. Событие знаковое. Нет, город еще полностью не освобожден. Но никто из бойцов не сомневается - скоро это произойдет.

Мотострелки захватили и буксируют в тыл еще один "Леопард". Наши разведчики сжигают американский броневик. Технику и людей в Курахове националисты теряют десятками каждый день. И, по последним данным, как минимум 60 процентов территории - под контролем российских войск.

ВСУ кое-как удерживают небольшой кусок, примерно полтора на два километра. Самое главное сейчас - ликвидировать боевиков, которые прячутся в разветвленных подземельях. Для этого штурмовики окружают дома и поэтапно зачищают буквально каждый подвал.

Независимо от того, что выберут ВСУ, бегство или сопротивление, участь самого Курахова и боевиков предрешена. Капкан, в который южнее города попали несколько сотен радикалов, захлопнется в ближайшие дни. Последний коридор шириной в 5 километров, по которому националисты отходят, сейчас под постоянным огнем российских гаубиц.