Финалистов сразу двух всероссийских конкурсов по истории наградили в столице

В Москве наградили финалистов сразу двух всероссийских конкурсов по истории. Участие в них принимали сотни педагогов, старшеклассников и студентов из разных регионов.

Памятные дипломы вручили учителям, которые провели интересные и познавательные уроки, посвященные важным историческим датам. Отмечены и лучшие исследовательские работы учащихся, в которых они рассказали о подвигах предков. Как подчеркнули организаторы, награждение лауреатов конкурсов ежегодно проводят на общей церемонии.

"Мы по традиции соединяем эти две церемонии вручения наград в одну, поскольку о таланте учителя можно судить по успехам его ученика, а в каждом достижении ученика есть большой вклад его наставника", - отметил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества.