Состоялось заседание организационного комитета международной премии "Мы вместе"

В преддверии вручения международной премии "Мы вместе" за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем в Москве состоялось заседание организационного комитета.

Награждение пройдет в рамках программы Международного форума гражданского участия. Это главное волонтерское событие года, которое стартует 5 декабря в День добровольца. В нем примут участие 20 тысяч человек из России, а также представители 40 стран. На заседании обсудили ключевые направления программы и промежуточные итоги заявочной кампании.

"Международная премия, которую мы здесь сегодня обсуждаем, помогает людям увидеть интересные инициативы, проекты и те модели поведения, на которые хотелось бы быть похожим. Очень много уникальных, талантливых людей, которые своим примером показывают, что такое служение своей стране, помощь людям, что такое востребованность, лидерство, ответственность", - подчеркнул Артем Метелев, руководитель экосистемы "Добро.рф".