Стартовала благотворительная акция "Елка желаний"

В Москве дали старт самой доброй благотворительной акции "Елка желаний", которая вот уже семь лет дарит праздник детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

За это время исполнено больше двух тысяч самых сокровенных и важных желаний. Как рассказали организаторы, в этом году появилась новая категория участников. Заявку на исполнение своей мечты смогут подать и дети, проживающие на территории приграничных регионов - из Белгородской, Курской и Брянской областей.

"Это история по-настоящему про новогоднее чудо. Потому что, по сути, незнакомый человек, снимая желание с елки, становится тем самым волшебником. А семья, которая находится в непростой жизненной ситуации, получает тот самый долгожданный звонок со словами о том, что желание неизбежно сбудется", - отметил Тимур Сафин, руководитель акции.