В Ольгинском районе Приморья впервые за полвека обнаружили следы редкого хищника

С виду - обычные снимки дальневосточного леопарда. Если бы не место, где фотоловушки зафиксировали зверя. Это Ольгинский район Приморского края. Лапа самой редкой дикой кошки на планете не ступала здесь более полувека.

"Это очень интересные сведения, но при этом это вполне естественно, потому что весь юг Приморского края был ареал леопарда. Леопарды здесь жили везде: и под Находкой, и во Владивостоке, и под Ольгой, и под Ханкой", - отметил Иван Раков, начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда".

Ученые сразу же принялись выяснять, какой именно хищник зашел так далеко. Фотографии сравнили с базой данных индивидуальных рисунков на теле почти всех леопардов, обитающих в Приморье. Оказалось, что осваивать север края решился уже известный специалистам самец под номером "Лео 260М".

Два года назад одиноким истощенным котенком его обнаружили инспекторы на дороге недалеко от нацпарка "Земля леопарда". Хищник остался без мамы, и чтобы он не погиб, сироту поместили в реабилитационный центр. Несколько месяцев леопард находился под присмотром ветеринаров, учился охотиться. И когда все экзамены по подготовке к самостоятельной жизни сдал на отлично, его выпустили в дикую природу.

Лео 260М стал первым участником программы по переселению леопардов в исторические места обитания - в Уссурийский заповедник. За десятки километров от основного ядра популяции.

"Это ярчайший пример того, что обе программы по реабилитации и реинтродукции работают. Это первый леопард, которого выпустили в природу после реабилитации", - добавил Раков.

Молодой самец оказался заядлым путешественником. За последний год он, кажется, не сидел на месте. Прошел более 250 километров.

Вместе с Лео 260М в Уссурийский заповедник тогда выпустили еще два леопарда. Но этот хищник то ли любит одиночество и поэтому ушел от сородичей за десятки километров, либо был избран первопроходцем. Ученые не исключают, что сейчас остальные пятнистые кошки по запаху пойдут за ним следом.

Судя по фотографиям, зверь упитан и здоров. Значит, с кормовой базой на новых для леопарда территориях все отлично. Сейчас ученые будут пристально следить, куда дальше заведет хищника его любопытство.