Иноагент Земфира попрощалась: "Будьте счастливы"

Певица Земфира* после завершения второго за год гастрольного тура с теми же песнями, которые она поет вот уже 20 лет, рассыпалась в благодарностях своей команде и фан-зоне.

Накануне исполнительница выложила в телеграм-канале серию постов, в которых перечислила по именам своих музыкантов и продакш-команду. Земфира также рассказала, что в Париже пошел снег.

"Значит что-то поменялось. Это была отличная осень! Всего и не рассказать... Спасибо всем причастным. Полная любви, надежд, планов ваша певица Земфира", - написала она.

Однако не обошлось без ложки дегтя в этой бочке меда. Ближе к вечеру Земфира вновь вышла на связь и рассказала о своих планах. Певица собралась учить французский язык, играть в теннис и подолгу гулять. А вот обещанную еще весной пластинку поклонники увидят не скоро.

"Альбом выпускать не хочу - не чувствую потребности. Так что прошу прощения за напрасные ожидания. И скоро Рождество! Будьте счастливы", - написала певица.

К посту она приложила отрывки из песен "Хочешь" и Colette, сопроводив их подписью: "Попрощаюсь этими видео".

* - Земфира признана в России иностранным агентом.