Песков назвал главную проблему с нелегалами

Проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится у нас нелегально. Об этом в пятницу, 22 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля, нелегалы и мигранты, которые нарушают российское законодательство, создают предпосылки для распространения преступности.

В результате "там уже возникают предпосылки для преступности всех видов, будь то религиозный экстремизм, будь то наркомания и так далее", цитирует Пескова РИА Новости.

В России продолжается борьба с нелегальной миграцией. В Министерстве внутренних дел рассказали, что федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция "Нелегал – 2024" завершилась возбуждением свыше 4 тысяч уголовных дел об организации нелегальной миграции.

Например, в октябре в Красноярском крае в отдел полиции были отправлены 244 гражданина Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Киргизии. Все они находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства.