Украинские власти ищут способы защититься после того, как ВС России задействовали ракеты "Орешник" для ударов по заводу "Южмаш". Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Bloomberg, киевский режим намерен попросить у своих западных доноров системы противовоздушной обороны, способные противостоять межконтинентальным баллистическим ракетам.

При этом секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, которого цитирует The New York Times, признал, что "нам нечем ответить на такой вид вооружения".

Киевский режим уже не раз жаловался на нехватку систем ПВО и выпрашивал дополнительные установки у западных доноров. Ситуацию усугубляет то, что российские бойцы регулярно уничтожают системы, находящиеся на вооружении ВСУ.

Например, после срыва украинской операции с угоном вертолета РЭБ ВС России нанесли мощный удар своими РСЗО по местам дислокации подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

Что касается российской ракетной системы средней дальности "Орешник", которую ВС России задействовали впервые, глава государства Владимир Путин предупредил, что ни одна защитная система в мире не в состоянии справиться с новым российским оружием.