"Меня это очень обидело": Гвоздикова не пришла на похороны Светличной

20 ноября состоялись похороны легендарной актрисы Светланы Светличной. Проститься со звездой фильмов "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя" пришли родные, друзья, коллеги. Однако людей было не так много, как ожидалось. В Сети судачат, что прессы было больше, чем гостей траурного мероприятия. "КП" отмечает, что актриса Наталья Гвоздикова не пришла на похороны Светланы Светличной, хотя давно говорят, будто они были подругами.

Впрочем, сама Гвоздикова утверждает, что они с коллегой никогда не были близки, потому что совершенно разные, хотя их мужья, актеры Владимир Ивашов и Евгений Жариков, часто были вместе: в одно время учились, ходили на охоту. Также актриса опровергла слова Светличной, что они жили по соседству и ходили друг к другу в гости.

"Конечно, мы со Светличной вместе работали, ездили в поезде. Но, еще раз, подругами мы не были никогда. А еще добавлю, когда мой муж возглавлял Гильдию киноактеров, он пошел к Лужкову Юрию Михайловичу и попросил, чтобы Володю Ивашова похоронили на Ваганьковском кладбище. Это была одна из первых его просьб. Потом Женя это делал много-много-много раз для своих ушедших на тот свет коллег. Также Женя помог Свете Светличной уйти из уборщиц, когда она мыла подъезды, лестницы и так далее. Он брал ее выступать в круиз, потому что у него была возможность. Женя всячески старался ей помочь. Но она почему-то не сочла нужным прийти даже к Жене на похороны. Меня это очень обидело", - рассказала Наталья Гвоздикова aif.ru.