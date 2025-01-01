Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север" и заслушал доклады командования.

Командующий группировкой "Север" Александр Лапин доложил о ходе выполнения задач и особенностях применения авиации и беспилотников. Министру показали применяемое противником вооружение производства стран НАТО.

Белоусов отметил ускорение продвижения Вооруженных сил России и вручил награды отличившимся бойцам, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"ВС России перемололи лучшие части ВСУ, сорвали всю кампанию 2025 года", - сказал министр в ходе рабочего совещания.