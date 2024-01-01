Семьи участников СВО смогут посетить экскурсии с участием фотографов и биологов

В столице продолжается фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Для участников специальной военной операции и членов их семей проводятся увлекательные обзорные экскурсии.

Посетители могут познакомиться с работами звезд мировой фотографии и полюбоваться красотой дикой природы. Для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей организаторы подготовили еженедельные познавательные экскурсии с участием биологов и профессиональных фотографов. Генеральным партнером фестиваля "Золотая черепаха" выступает Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, который уже много лет активно поддерживает этот уникальный эколого-просветительский проект.

Ведущие стараются погрузить гостей в мир флоры и фауны современного мегаполиса. Специалист-биолог раскроет особенности городской экосистемы, а зоолог дополнит рассказ информацией о животном мире, сделав акцент на его взаимодействии с человеком.

Продолжительность экскурсии — 1,5 часа. Они будут проходить до завершения фестиваля (15 декабря) каждую субботу. Место проведения — площадка фестиваля "Золотая черепаха" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.

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