Собянин подвел итоги летней навигации на Москве-реке

Об итогах летней навигации на Москве-реке рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. С апреля по ноябрь этого года круизные теплоходы приняли более 370 тысяч пассажиров.

Среди самых популярных направлений для путешествий — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль. В эти города теплоходы отправляются с Северного и Южного вокзалов. На речных трамвайчиках прокатились более полутора миллионов жителей и гостей столицы.

Пользуется популярностью и круглогодичный водный электротранспорт. Как отметил мэр, к 2030 году планируется расширить сеть таких регулярных маршрутов, которые охватят всю акваторию Москвы-реки в границах города.