Китай отреагировал на предупреждение Путина Украине и Западу

Китай призывает стороны украинского конфликта к сдержанности после обмена ракетными ударами между Украиной и Россией. Такое заявление сделал в пятницу, 22 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Как отметил китайский чиновник, в складывающихся обстоятельствах всем нужно "прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса".

Важно сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня, цитирует заявление Линь Цзяня ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Германии начали подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав оперативный план на тысячу страниц. В бундесвере не считают план законченным, но уже начали действия в его рамках.

Источники между тем рассказали, что киевский режим собирается просить у западных доноров системы противовоздушной обороны, способные противостоять межконтинентальным баллистическим ракетам. Однако российский лидер Владимир Путин предупреждал, что ни одна система в мире не в состоянии защитить от "Орешника".