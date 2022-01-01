WSJ: инвестор из Майами хочет купить "Северный поток - 2"

Инвестор из США Стивен Линч заявил о готовности купить взорванный "Северный поток-2".

Бизнесмен уже попросил у правительства страны лицензию на участие в торгах на тот случай, если поток выставят на аукцион, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

Линч полагает, что Штаты завладеют "Северным потоком-2", у страны появится рычаг давления на Россию в мирных переговорах по Украине. Также покупка послужит долгосрочным интересам США, что позволит контролировать энергоснабжение континента до конца эры ископаемого топлива.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования.

Позднее в американских СМИ появилась информация, что к подрыву якобы причастна группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов. Официальный Киев это отрицает. В Москве тоже не считают эту версию правдоподобной.