Актриса Ольга Кабо: "Стареть можно красиво"

Ольга Кабо считается одной из самых привлекательных актрис в отечественном кинематографе. А меж тем в этом году артистке исполнилось 56 лет, но кто даст?! Ольга тщательно следит за собой, поэтому может похвастаться прекрасной фигурой и гладкой кожей. Впрочем, и морщинок артистка не стыдится. Она не скрывает, что не относится к тем знаменитостям, кто идет на все, чтобы сохранить вечную молодость. Кабо хоть и прибегает к достижениям современной косметологии, однако ложиться под нож пластического хирурга не собирается.

"Я не боюсь взрослеть. Кто сказал, что можно задержаться в юности, да и зачем? В каждом возрасте своя прелесть, своя жизнь. Ушедшие годы — это не только трудности, потери, разочарования, это прежде всего опыт, мудрость, чувство юмора, спокойный и трезвый взгляд на все происходящее в жизни. Стареть можно красиво — все зависит от твоих мыслей и поступков. Морщины — тот же атлас твоей жизни, от них не скрыться, а в них скрыто то, что человек из себя представляет…" - рассуждает актриса.

Несмотря на обилие работы в кино и театре, Ольга Кабо успевает уделять время детям: 26-летней дочери Татьяне и 12-летнему сыну Виктору. Актриса призналась, что сейчас переживает трудный период подросткового переходного возраста.

"Я всегда чувствую себя молодой мамой взрослой дочери и пока еще маленького сына… И чем больше я общаюсь с детьми, тем мне легче и моложе идти по жизни, несмотря на сложности, например, переходного возраста Виктора. В общем, все как у всех!" - сообщила Кабо Woman.ru.