Неизвестные сожгли шалаш Ленина под Петербургом

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают причастных к поджогу соломенного макета шалаша Владимира Ленина в одноименном музее в Сестрорецке на севере Санкт-Петербурга. Об в пятницу, 22 ноября, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел.

Поврежденный музейный объект обнаружил охранник комплекса при обходе территории. Как сообщает ТАСС, тлеющий шалаш в 10:51 мск потушили расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям, сведения о пострадавших не поступали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 Уголовного кодекса России (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). За это предусмотрен штраф в размере до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы до 400 часов, либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее суд определился с наказанием для мужчины, который поджег мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле". Осужденный "вел аморальный образ жизни" из-за алкоголизма. Суд решил ограничиться штрафом.

Летом уголовное дело было возбуждено после подрыва молодым человеком коробки с фейерверками в отделении банка в подмосковных Химках. Свои действия преступник объяснил желанием избавиться от звонков так называемых телефонных мошенников.