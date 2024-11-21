Глава киевского режима Владимир Зеленский поменял свою риторику по завершению конфликта на Украине — он больше не делает громких обещаний о том, что вернет территории, вошедшие в состав России, или добьется полного вывода российских войск.

Как пишет Telegraph, "теперь он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметны".

Издание указывает, что сдвиги в позиции Зеленского стали очевидны с начала ноября, когда в США прошли президентские выборы — победил на них Дональд Трамп, противник огромных финансовых вливаний в украинский конфликт.

Между тем в Верховной раде утверждают, что представители киевского режима решили добиться от американских властей предоставления ракет Tomahawk для ударов по российским оборонным заводам, пока находящимся вне досягаемости для ВСУ.

При этом в Польше узнали, что Зеленский решил заинтересовать Трампа в продолжении военной помощи, пообещав ему залежи дорогостоящих полезных ископаемых. Загвоздка в том, что львиная доля ресурсов находится на территории, которая является российской, хотя Киев и не желает этого признавать.