"Только под замок, пожалуйста": Глюкоза высказалась о дочери, которая жаловалась на галлюцинации

На днях вышло интервью старшей дочери певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) 17-летней Лидии, которая решила пойти по стопам матери и тоже запустила певческую карьеру. Лида призналась, что в подростковом возрасте заработала себе проблемы со здоровьем - у нее было РПП (расстройство пищевого поведения), в результате чего девушка страдала от анорексии и булимии. В самый критический момент она весила 38 килограммов, и у нее начались галлюцинации. Именно это и стало той красной линией, перейдя которую Лидия поняла, что нельзя себя так истязать. Сейчас девушка восстановилась, но не до конца.

А теперь интервью дала ее мать Глюкоза. Певица не стала комментировать слова дочери, но признала, что у той "большой шрам на сердце" из-за того, что у нее известные родители.

"Сейчас она уже спокойнее к этому относится, взрослеет, в следующем году исполнится 18 лет. Я в шоке: где эти годы, у меня дочке 18! Она настоящий музыкант, сама пишет песни, играет на нескольких инструментах, ищет себя в творчестве. Молодец, хорошо двигается", - высказалась Глюкоза.

При этом артистка подчеркнула, что с Лидой у них разный подход к музыке и транслируют в мир они разные направления. Что и говорить, ведь у дочери Глюкозы и псевдоним совершенно иной - Ray!

"Мы два разных мира в этом плане, почти не говорим о творчестве. Больше разговариваем о змеях, дома полно террариумов, которые она завела. Я говорю: "Только под замок, пожалуйста", - отметила певица.

Наталья призналась, что не разделяет себя как человека и как артиста. Все свои рабочие моменты она приносит домой. По ее мнению, так честнее, а своей аудиторией она хочет говорить только правду и не прятать чувства, передает Афиша Daily.

"В Телеграме люди могут выдавать любую информацию за чистую монету. Важно держать связь с общественностью, чтобы не складывалось неправильное восприятие тебя. Приходится участвовать в этой информационной войне. Мне не нравится давать много интервью и жаловаться там на что‑то. Я люблю создавать — кайф в этом", - заключила Глюкоза.