Купила УК и выпила для храбрости: убившую сестер школьницу поместили в спецучреждение

Девочку, которую убила двух маленьких сестер в Тольятти, поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Она будет находиться там на время следствия, рассказал источник РИА Новости. Школьница дала признательные показания правоохранительным органам.

Девочка призналась, что в тот день выпила алкоголь для храбрости и зарезала своих сестер. Вероятно, она готовилась заранее к преступлению, потому что в ее вещах был обнаружен Уголовный кодекс", - рассказал собеседник "Комсомольской правды", знакомый с ситуацией.

Трагедия произошла 8 октября в одной из квартир дома в Комсомольском районе Тольятти. Тела двух девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища обнаружила на балконе их десятилетняя сестра. С детьми, по некоторым данным, расправилась 13-летняя сводная сестра, после чего пошла гулять на улицу.

Родителей в момент совершения преступления допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье – женщина сама подала заявление на своего сожителя.

Всего в семье воспитывались пятеро девочек: 18, 13 и десяти лет от первого сожителя матери, двух и пяти лет - от второго, с которым и проживала в последнее время женщина.

Более двух лет пара с четырьмя детьми (самая старшая дочь какое-то время назад съехала от них) жила вместе, но с лета в семье начались проблемы якобы из-за измен мужчины. Соседи утверждают, что он часто спал на лавочке у подъезда и хотел вернуться, так как любил девочек. При этом 13-летняя дочь не хотела, чтобы мать возвращала сожителя, потому что считала его тираном. А когда мать все же воссоединилась с избранником, школьница сочла, что никому нет до нее дела и вообще ее не так сильно любят, как младших, и в итоге расправилась со сводными сестрами.