Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, 22 ноября, что человечество еще не "окунулось" в Третью мировую войну.

Как заявил политик, "много в последнее время мы говорим о том, чтобы, дай бог, не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события".

Однако в этом направлении, "слава богу, как-то человечество еще тормозит", хотя "то, что идет настоящая информационная война, это точно", цитирует белорусского лидера БелТА.

Ранее экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что третья мировая война, которую так долго ждали, уже началась, поэтому мир должен успеть сделать правильные выводы.

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший высказался о разрешении нынешнего главы государства Джо Байдена бить ракетами ATACMS по России. Он заявил, что ВПК Соединенных Штатов стремится успеть развязать третью мировую войну до прихода его отца к власти.