Москвичам пообещали сугробы до 10 см уже в выходные

В столичном регионе уже к утру субботы, 23 ноября, сформируется снежный покров высотой 5-10 сантиметров, а днем добавится еще пара. Об этом в пятницу, 22 ноября, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как написала эксперт в своем Telegram-канале, положение южного циклона будет таково, что зона осадков в виде снега и мокрого снега распространится и на Московскую область.

За 12 часов, по расчетам прогностических моделей, выпадет 7-12 миллиметров осадков, а наиболее интенсивными они будут в западной части столичного региона При температуре воздуха около нуля ожидается налипание мокрого снега, предупредила Позднякова.

Ее коллега Евгений Тишковец рассказал в своем Telegram-канале, что в предстоящий уикенд начнется метеорологическая зима — в городе начнется формирование устойчивого снежного покрова, а в воскресенье вдохнем настоящего зимнего воздуха с температурой до минус пяти градусов.

Между тем в Москве и Подмосковье оценивают урон, причиненный стихией. Штормовой ветер стал причиной гибели девушки в Подольске — ее раздавило павильоном, предназначенным для курения.