В Кремле объяснили, зачем Путин созванивался с президентом Сенегала

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем. Об этом в пятницу, 22 ноября, рассказали в пресс-службе Кремля.

Политики высказались за укрепление традиционно дружественных российско-сенегальских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Также обсуждалась нестабильность в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки из-за активности террористических группировок.

Владимир Путин пригласил сенегальского коллегу Бассиру Диомая Фая посетить с визитом Россию, на что президент африканского государства ответил согласием, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов отмечал, что Африка уже становится передовым континентом. Главной задачей дипломат назвал укрепление суверенитета африканских стран, подчеркнув, что "мы готовы помогать всячески в этом".

Продолжается и активное развитие отношений в экономике и торговле. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что в 2023 году был достигнут исторический максимум товарооборота на направлении Россия – Африка: 24,5 миллиарда долларов.