Российское оружие, применяемое в зоне специальной военной операции, по своим характеристикам не хуже аналогов стран НАТО, а ряд образцов превосходит западные варианты. Об этом в пятницу, 22 ноября, доложили главе Минобороны России Андрею Белоусову представители группировки "Север".

Как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России, Белоусову продемонстрировали применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе БПЛА. Однако российские "Суперкам" и ZALA обходят возможности "Валькирии" по всех техническим характеристикам.

Белоусову показали штурмовые винтовки стран НАТО, схожие по техническим характеристикам с российской снайперской винтовкой СВЧ. При этом ему рассказали, что иностранный гранатомет тяжелее российского на 6,5 килограмма, хотя его прицельная дальность на 200 метров меньше.

В сентябре президенту России Владимиру Путину показали отечественные беспилотники — шустрые, бесшумные и очень способные. Глава государства подчеркнул, что в России всегда гордились своей "оборонкой" и ее работниками, которые создавали уникальное оружие и технику, помогая нашим воинам побеждать врага.

В Минпромторге отмечали, что тысячи образцов вооружения и боевой техники применяются российскими бойцами в зоне специальной военной операции, из этого широкого спектра особенно востребованы в зоне спецоперации около 300 образцов оружия.