Врачи помогли родить раненой во время теракта в "Крокусе" женщине

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского (МОНИИАГ) помогли родить 42-летней женщине, которая получила огнестрельное ранение в грудь во время теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл".

В момент теракта женщина была на раннем сроке, все беременность за ней наблюдали врачи. За 1,5 недели до предполагаемой даты родов ее госпитализировали в МОНИИАГ. На 40-й неделе методом кесарева сечения у нее появилась дочь весом 3350 грамм и ростом 52 сантиметров.

"Операция прошла успешно, послеоперационный период протекал без осложнений. В дальнейшем при желании женщина сможет еще иметь детей", - рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Мама с дочкой уже выписались из роддома и чувствуют себя хорошо.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 12 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.