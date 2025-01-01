Собянин по поручению президента России провел личный прием граждан

Личный прием граждан для Сергея Собянина - регулярная практика. Обратиться можно по разным вопросам. Причем не только придя на Ильинку лично, но и по видеосвязи. Первый вопрос касался Коммунарки – самого молодого и быстрорастущего района столицы. За несколько лет здесь возведены миллионы квадратных метров недвижимости, новые станции Сокольнической линии метро. И строится новая – Троицкая.

Отдельное внимание – социальным объектам.

"Мы в 2025 году закончим поликлинику, рядом в Коммунарке будет построена еще одна. И в целом в Новой Москве где-то пять поликлиник построят за 2025- 2026 годы", - сообщил мэр.

В Ховрине, где, как и в других районах, идет благоустройство, еще есть проблемные объекты. Конно-спортивная база ЦСКА, построенная к Олимпиаде-80, требует реконструкции. Объект находился на балансе Минобороны, но в этом году перешел во владение города. Сейчас для спортсменов подобрали временную площадку в Ватутинках.

"Надеюсь, что обустройство площадки для временного перевода спортсменов завершится в следующем году, параллельно мы начнем проектирование капремонта. Думаю, 2026-2027 году проведем эту комплексную реконструкцию", - отметил глава города.

Спорт – неотъемлемая сторона жизни москвичей. Поэтому, чем больше возможностей им заниматься – тем лучше. В Москве существует программа по оснащению катков искусственным льдом. Сейчас рассматривается подобная для создания лыжных трасс.

"Уже в следующий зимний сезон количество таких объектов прибавится значительно", - заверил мэр.

В Преображенском районе для школы №1505 возводят новый корпус. Пока дети вынуждены учиться в старых зданиях, но они переполнены.

"Я возьму на контроль, все доделаем. Сейчас очень большое строительство учебных корпусов ведем. За два года мы должны ввести 80 новых школ", - рассказал градоначальник.

По всем вопросам, прозвучавшим на приеме, будет принято решение. А задать новые можно по предварительной записи в виде письменного заявления или через сервис "Электронная приемная" на mos.ru.