Московские врачи спасли беременную женщину с редкой патологией

Имена будущим сыновьям Елена и Алексей выбрали еще до их рождения. Лев - потому что был слева, а Григорий - потому что старшая дочь так решила. Мальчики родились в 31-й городской больнице несколько недель назад. Для двойняшек все показатели у них в норме: и рост, и вес. И появились на свет они не критически раньше срока – на 34-й неделе. Но долгое время находились под пристальным наблюдением врачей. Буквально в пятиминутной доступности от реанимации. У их мамы обнаружили редкую патологию – аневризму маточной артерии около 3 сантиметров в диаметре. Лопнуть могла в любой момент. Подобных случаев во всей мировой медицинской практике едва ли наберется около 100. Врачи 31-й ГКБ наблюдали за пациенткой около двух месяцев.

"Болезненных ощущений вообще никаких не было. Обнаружено было совершенно случайно. Мне запретили выезжать даже на дачу за пределы Москвы", - рассказывает Елена.

Поскольку риск внутрибрюшного кровотечения при родах был крайне высокий, врачи выполнили кесарево сечение, во время которого прокололи аневризму, чтобы не допустить разрыва. Пациентка обо всем этом узнала, конечно, постфактум.

Мальчики родились весом 1,8 и 1,45 килограмма. Обоих разу же направили в отделение реанимации, где каждого положили вот в кувез.

"Была дыхательная недостаточность и церебральная депрессия. Им обеспечивался постоянный мониторинг витальных показателей: давление, пульс, сатурация кислородом крови", - рассказала Эльвира Низамова, заместитель главного врача по неонатологии.

Уже на пятые сутки двойняшек перевели из реанимации. Сейчас они по всем показателям ничем не отличаются от обычных детей, родившихся в срок.