Билеты в московские театры будут продавать по паспорту

На спектакль - по паспорту! В столичных театрах вводятся новые правила продажи билетов. Они будут именными. Новшества затронут мероприятия, которые состоятся после 15 марта будущего года, а формально система заработает уже с 1 декабря.

Таким образом намереваются победить перекупщиков, которые могут взвинчивать цены на билеты иногда в несколько раз. Позитивный опыт есть - Большой театр реализует именные билеты уже несколько лет.

Что стоит перенять и какие вопросы к новой системе ещё остаются? Разбиралась Юлия Богоманшина (смотрите видео).