Театр имени Пушкина представил спектакль, вдохновленный комедией Уайльда

Фальшивые улыбки, показная роскошь, страсть к большим деньгам. Что это - бал в Лондоне конца 19 века или гламурная вечеринка в центре современной Москвы? Нет, режиссер Евгений Писарев никуда не переносил действие пьесы, но заметил, как актуально звучит сегодня комедия Уайльда, высмеивающая светское общество.

В театре имени Пушкина признаются: ироничный, изящный, стильный Уайльд оказался сложнее серьезной драматургии. Остроумие "блистательного Оскара" - в каждом диалоге, каждая фраза - афоризм. При внешней простоте во всем - двойное дно и глубокий смысл. Поэтому "Веер леди Уиндермир" редко можно увидеть на сцене.

"Мне показалось, что сейчас поставить Уайльда с оригинальным текстом, в костюмах, со всеми его парадоксами, афоризмами, никак не пытаясь особенно осовременить, - это тоже своего рода амбиции, выходка и экзотика", - рассказал режиссер Евгений Писарев.

А еще - отсылка к постановке Камерного театра, предшественника театра имени Пушкина. Впервые Уайльда репетировали на этой сцене в конце 40-х, но тогда "Веер леди Уиндермир" так и не вышел в свет. Новый спектакль - это игра. И в Камерный театр, и в Англию 19 века, и в эстетику Уайльда. В роли загадочной и роковой миссис Эрлин - Виктория Исакова. И, оказывается, неслучайно ее героиня носит однотонное синее платье.

"Получала замечания от режиссера после прогона, он мне говорит: минимальное количество красок, просто одна краска на весь первый акт. Я говорю, ну как так, а чем я буду зрителя захватывать? Конечно, мне хочется разнообразного существования, но именно эта жесткость, стержень, одна краска очень яркая", поделила актриса.

А вот Дмитрию Власкину, наоборот, пришлось искать разнообразие красок для, казалось бы, однозначного героя - лорда Уиндермира.

"Оскар Уайльд оказался сложнее, загадочнее, эфемернее, необъяснимо абсурднее, чем вообще что-либо, что я делал. Для меня это был аттракцион, этот репетиционный период - просто подарок, актерский подарок", - отметил он.

Подарком - и вызовом - спектакль стал и для недавней выпускницы ГИТИСа Евгении Леоновой. Леди Уиндермир - ее первая роль в театре.

"Очень тяжелая роль в плане восприятия этой открытости, она такая добрая, свежая, искренняя - и настоящая, мне кажется, она ангел. Очень сложно в наше время это прочувствовать и на себя надеть такую бескожность", - говорит Евгения.

Спектакль "Плохие хорошие" - о том, что нет плохих и нет хороших. О поиске искренности и настоящих чувств. Театральная шутка в нарядной коробке, на дне которой обязательно найдется что-то серьезное.