Центрам защиты прав граждан исполняется 10 лет

Владимир Путин в Кремле провел встречу с лидером партии "Справедливая Россия - За правду". Сергей Миронов рассказал президенту о результатах работы своей партии в Думе.

Особое внимание, конечно, мы уделяем семьям участников специальной военной операции. С точки зрения их обеспечения. Мы взяли шефство, я лично шефствую над четырьмя семьями. У нас принято, чтобы депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, депутаты законодательного собрания, муниципальные депутаты хотя бы над одной семьей брали шефство у себя где-то в населенном пункте. И такая работа ведется. Мы назвали ее "Справедливая помощь участникам специальной военной операции". Мы такую работу ведем. Не могу не сказать, что благодаря вашей поддержке в этом году исполняется 10 лет центрам защиты прав граждан.

По словам Миронова, за это время открыли 115 учреждений в 83-х регионах страны. Они оказывают бесплатную юридическую помощь, решая большую часть проблем, с которыми обращаются граждане.