Лавров обсудил с белорусским коллегой сотрудничества в рамках Союзного государства

Сергей Лавров завершает свой двухдневный рабочий визит в Белоруссию. Утром глава российского МИДа и его коллега Максим Рыженков возложили цветы к Вечному огню Брестской крепости. Церемония прошла в сопровождении военного оркестра и роты почётного караула.

После этого министры провели встречу с молодежью. И приняли участие в ежегодном совместном заседании коллегий МИД наших стран. Стороны обсудили координацию действий на международных площадках, в том числе в формате БРИКС - с этого года Белоруссия является официальным партнёром объединения.

Одна из главных тем сотрудничества в рамках Союзного государства - противодействие возрастающей агрессии Запада.