Лавров обсудил с белорусским коллегой сотрудничества в рамках Союзного государства

Сергей Лавров завершает свой двухдневный рабочий визит в Белоруссию. Утром глава российского МИДа и его коллега Максим Рыженков возложили цветы к Вечному огню Брестской крепости. Церемония прошла в сопровождении военного оркестра и роты почётного караула.
После этого министры провели встречу с молодежью. И приняли участие в ежегодном совместном заседании коллегий МИД наших стран. Стороны обсудили координацию действий на международных площадках, в том числе в формате БРИКС - с этого года Белоруссия является официальным партнёром объединения.
Одна из главных тем сотрудничества в рамках Союзного государства - противодействие возрастающей агрессии Запада.
"Важным направлением нашей деятельности было отслеживание действий НАТО по созданию все новых и новых угроз безопасности Союзного государства. У нас регулярный обмен мнениями, оценками о положении дел в Совете Европы, чьи структуры также активнейшим образом стали использовать в том числе и американцы, не входящие в Совет Европы, для того, чтобы изобретать какие-то псевдоправовые инструменты для давления на Москву и Минск", - отметил Лавров.