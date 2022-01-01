ЮНЕСКО проигнорировала в своем докладе факты убийства российских журналистов

Россия категорически отвергает доклад главы ЮНЕСКО, в котором проигнорированы факты убийства российских журналистов. Об этом заявил на сессии Межправительственного совета организации наш постпред Ринат Аляутдинов.
Действия секретариата дипломат назвал самоуправством, направленным на дезинформацию мирового сообщества. В документе, посвященном безопасности сотрудников СМИ, утверждается, что за 2022 и 2023 годы не погиб ни один отечественный журналист. Москва предоставляла в ЮНЕСКО данные о жертвах украинских националистов, но все они были проигнорированы.
"Только за эти два года от рук киевского режима погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский, Олег Клоков, Ростислав Журавлев, Борис Максудов. И это не полный список. Однако их убийства так и не удостоились реакции со стороны генерального директора, а их имена не были включены в доклад. Призываем страны-члены МПРК к решительным действиям, направленным на преодоление самоуправства секретариата, разделение участников ЮНЕСКО на "своих" и "чужих", что идет вразрез с идеалами и принципами организации", - подчеркнул Аляутдинов.