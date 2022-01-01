ЮНЕСКО проигнорировала в своем докладе факты убийства российских журналистов

Россия категорически отвергает доклад главы ЮНЕСКО, в котором проигнорированы факты убийства российских журналистов. Об этом заявил на сессии Межправительственного совета организации наш постпред Ринат Аляутдинов.

Действия секретариата дипломат назвал самоуправством, направленным на дезинформацию мирового сообщества. В документе, посвященном безопасности сотрудников СМИ, утверждается, что за 2022 и 2023 годы не погиб ни один отечественный журналист. Москва предоставляла в ЮНЕСКО данные о жертвах украинских националистов, но все они были проигнорированы.