Кремль назвал главный посыл заявления Путина

Основной посыл заявления президента России Владимира Путина состоит в том, что решения Запада по поставкам вооружений киевскому режиму не могут остаться без ответа. Об этом рассказал в пятницу, 22 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал спецобращение российского лидера после того, как украинские националисты ударили по Курской и Брянской областям нашей страны дальнобойными ракетами западного производства.

Как подчеркнул Песков, "главный месседж — это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны", сообщает РИА Новости.

В Министерстве обороны России ранее рассказали, что сравнение натовских вооружений с российскими идет далеко не в пользу Запада. Наши образцы по характеристикам превосходят то, что западные доноры отправляют Вооруженным силам Украины. Например, наши гранатометы существенно легче и дальнобойнее.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что человечество еще не "окунулось" в третью мировую войну, хотя "то, что идет настоящая информационная война, это точно".