Контактов с действующей администрацией президента США Джо Байдена после испытаний боем новой российской ракетной системы "Орешник" не было. Об этом в пятницу, 22 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля, вчерашнее заявление Владимира Путина "было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным". Москва не сомневается в том, что "в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его".

Песков также подчеркнул, что уходящая администрация Джо Байдена предпочитает идти дальше по пути усугубления конфликта, хотя это "достаточно безрассудная эскалация", сообщает РИА Новости.

Ранее Китай отреагировал на заявление Путина, призвав всех сохранять спокойствие и сдержанность. В китайском внешнеполитическом ведомстве сочли, что только так можно скорее добиться прекращения огня на Украине.

Между тем западные журналисты отмечают, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику — он уже не дает громогласных обещаний вернуть Украине российские земли или выгнать всех российских военных.