У Баскова и Киркорова отняли госнаграды

Сегодня, 22 ноября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 24 человек, в составе которых российский артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Малинин, композитор Игорь Крутой, дирижер Валерий Гергиев, скрипач и дирижер Владимир Спиваков. В списке также оказались певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий. Знаменитости остались без госнаград Украины бессрочно, отмечает ТАСС.

Кстати, еще в 2023 году Минюст Украины подал иск о конфискации имущества и песен Таисии Повалий. И вот теперь стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил его. Примечательно, что имя не указали, но сразу несколько источников подтверждают, что речь идет именно о Таисии Повалий.

В доход Украины у артистки отберут семь земельных участков в Киевской области общей площадью 3095 га, жилой дом площадью 442,7 кв. м, элитную иномарку, права на слова и музыку девяти песен, три устройства для отстрела патронов. Общая стоимость активов превышает десять миллионов долларов.